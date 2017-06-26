Россияне выбрали двадцатку выдающихся исторических личностей

По мнению экспертов, данный список определяется отношением граждан к истории, культуре и школьному образованию.

Самой известной и влиятельной личностью в истории России является Иосиф Сталин. Второе место поделили между собой президент страны Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. На третьем — Владимир Ленин. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам, самым выдающимся в истории человеком Сталина считают 38% опрошенных. С момента 2012 года этот показатель снизился на четыре процента — тогда в пользу генералиссимуса высказались 42% респондентов. По мнению социологов, большое внимание на рейтинг Сталина оказывает победа СССР в Великой Отечественной войне.

— Когда люди говорят о том, что выдающейся личностью является Сталин, они говорят о победе в Великой Отечественной войне и о мощи державы. При этом такие трагические вещи, как массовые репрессии, вытесняются на периферию сознания. Не потому, что об этом не знают, — просто так сложилось, что Сталин ассоциируется у россиян с позитивными моментами, — пояснил историк Александр Дюков.

Владимир Путин и Александр Пушкин заняли второе место, набрав по 34% голосов. Примечательно, что российский лидер впервые оказался в тройке лидеров, в то время как Пушкин находится в списке с 1989 года. Эксперты указывают, что популярность Путина значительно возросла после воссоединения Крыма и России.

Третье место рейтинга — у революционера Владимира Ленина, он набрал 32%. При этом его популярность регулярно падает.

В десятку выдающихся личностей также вошли император Пётр I (29%), космонавт Юрий Гагарин (20%), писатель Лев Толстой (12%), полководец Георгий Жуков (12%), императрица Екатерина II (11%), поэт Михаил Лермонтов (11%). Последнее место топ-20 занял бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв, набравший всего 6%.

Опрос проводился с 7 по 10 апреля текущего года. Участие в нём приняли 1,6 тысячи человек из 48 регионов России. Отмечается, что социологи общались с респондентами на дому.