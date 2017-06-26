Первые в России беспилотные автобусы "MatrЁshka" запустят в кампусе ДВФУ

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Первые в России беспилотные автобусы "MatrЁshka" запустят в кампусе ДВФУ

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Ранее беспилотное транспортное средство было представлено на ретропараде в Петербурге.

В кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) пройдут испытания первых в России беспилотных автобусов "MatrЁshka", сообщается на сайте вуза. Запуск первого маршрута станет первым совместным проектом в рамках сотрудничества ДВФУ и "Бакулин моторс групп".

Испытание транспортного средства планируется провести в ходе третьего Восточного экономического форума, который будет проходить 6–7 сентября. Первые же тесты беспилотного автобуса проводились на закрытых площадках Сколково.

— "MatrЁshka" — это полностью автономный транспорт, разработанный резидентами Сколково. Он позволяет перевозить пассажиров, грузы и может работать в качестве коммунальной техники, — говорится в сообщении.

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