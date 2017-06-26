Туриста из Японии госпитализировали с круизного лайнера в больницу Находки

В настоящее время 63-летний мужчина находится в реанимации в удовлетворительном состоянии.

Японский турист с круизного судна Costa NeoRomantica был экстренно доставлен в больницу Находки и прооперирован. Об ухудшении состояния одного из пассажиров сообщили, когда судно было ещё в 120 милях (около 200 км) от порта.

— Было принято решение направить к судну спасательный буксир для транспортировки туриста в больницу для оказания экстренной помощи, — рассказали Лайфу в пресс-службе администрации Приморского края.

Круизное судно с иностранными туристами прибыло во Владивосток из Канадзавы. Сегодня лайнер отшвартуется от Морского вокзала Владивостока.