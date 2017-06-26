В ходе столкновений в Лондоне ранено шесть полицейских

Столкновения между полицией и демонстрантами произошли вечером в воскресенье в восточной части Лондона. Участники демонстрации обвинили стражей порядка в смерти 25-летнего мужчины.
#stratford #justiceforedson #anonymous perspective part 4.5 pic.twitter.com/zW2VQsXJyB— Anon Media UK (@AnonMedia_UK) 25 июня 2017 г.
Эдир Фредерико да Коста умер в больнице через шесть дней после того, как он был задержан в Ньюхеме. Как утверждает семья погибшего, мужчина был жестоко избит, когда офицеры остановили его машину.
Currently in East London #stratford #justiceforedson #london pic.twitter.com/M0N9gVeaMR— Ed Robertson (@occipitals_) 25 июня 2017 г.
После этого сообщения британцы вышли на акцию протеста, которая переросла в столкновения с правоохранителями. В результате шесть офицеров полиции были ранены, четверо из них госпитализированы. Четыре человека арестованы.
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