В ходе столкновений в Лондоне ранено шесть полицейских

Участники акции протеста в муниципальном округе Ньюэм жгли файеры и забрасывали правоохранителей камнями.

Столкновения между полицией и демонстрантами произошли вечером в воскресенье в восточной части Лондона. Участники демонстрации обвинили стражей порядка в смерти 25-летнего мужчины.

Эдир Фредерико да Коста умер в больнице через шесть дней после того, как он был задержан в Ньюхеме. Как утверждает семья погибшего, мужчина был жестоко избит, когда офицеры остановили его машину.

После этого сообщения британцы вышли на акцию протеста, которая переросла в столкновения с правоохранителями. В результате шесть офицеров полиции были ранены, четверо из них госпитализированы. Четыре человека арестованы.