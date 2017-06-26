WP: Deutsche Bank перед выборами предоставил компании Кушнера заём в $285 млн

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WP: Deutsche Bank перед выборами предоставил компании Кушнера заём в $285 млн

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Джаред Кушнер. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Как отмечается, Кушнер и Deutsche Bank отказались прокомментировать информацию издания.

Немецкий Deutsche Bank за месяц до выборов в США предоставил компании зятя и советника Дональда Трампа заём в $285 млн, сообщает Washington Post.

Напомним, ранее конгрессмены-демократы обращались в кредитную организацию с просьбой обеспечить их информацией о бизнесе президента в сфере недвижимости, а также "связях" с Россией, однако банк ответил на обращение отрицательно.

По данным СМИ, юрист, представляющий зятя президента, заявил, что от Кушнера не требовали раскрывать информацию по средствам от банка в соответствии с указанием бюро по вопросам этики, которое ясно подразумевает, что заявитель не должен раскрывать сведения об обязательствах по займу, где он предоставил личную гарантию, если речь не идёт о случаях, когда он имеет актуальное обязательство по возврату займа.

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