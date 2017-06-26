Более 306 тысяч россиян пострадало от укусов клещей с начала года

Профилактика по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых, проводится Роспотребнадзором во всех регионах страны.

С начала 2017 года более 306 тысяч россиян обратились за медицинской помощью в больницы после укусов клещей. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

— В медицинские организации обратилось 306 565 человек по поводу присасывания клещей, что соответствует среднемноголетним уровням, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде регионов количество пострадавших от укусов клещей снизилось. Так, в Кировской области этот показатель упал в два раза, в Вологодской — в 1,7 раза, в Пермском крае и городе Санкт-Петербурге — в 1,4 раза, в Московской области — в 1,2 раза. При этом в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Алтайском краях, Удмуртской Республике показатели превысили прошлогодние значения.

С начала года зарегистрировано 286 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 959 случаев — клещевым иксодовым боррелиозом.