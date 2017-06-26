Двое детей погибли во время пожара в Норильске

Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома в Норильске. Из загоревшейся квартиры не смогли выбраться двое детей, ещё одного пострадавшего эвакуировали.
Причины пожара и личности погибших устанавливаются.
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