Двое детей погибли во время пожара в Норильске

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Двое детей погибли во время пожара в Норильске

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Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома в Норильске. Из загоревшейся квартиры не смогли выбраться двое детей, ещё одного пострадавшего эвакуировали.

Причины пожара и личности погибших устанавливаются.

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