Президент Колумбии подтвердил гибель шести пассажиров при крушении судна

Читайте также

Президент Колумбии подтвердил гибель шести пассажиров при крушении судна

65

На месте спасательной операции в Колумбии. Фото: © REUTERS/ Fredy Builes

В настоящее время глава государства находится в районе водохранилища Гуатапе, где и произошла трагедия.

В результате крушения пассажирского судна в Колумбии погибло шесть человек, 31 пропал без вести. Уточнённые данные привёл президент страны Хуан Мануэль Сантос.

По его словам, 122 пассажира были спасены и находятся в удовлетворительном состоянии. Президент пообещал, что поиски пропавших будут вестись всю ночь.

Как сообщал Лайф, на водохранилище Гуатапе в Колумбии затонуло судно со 150 пассажирами на борту. Ранее власти сообщали, что в результате погибло девять человек.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!