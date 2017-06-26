Президент Колумбии подтвердил гибель шести пассажиров при крушении судна

В настоящее время глава государства находится в районе водохранилища Гуатапе, где и произошла трагедия.

В результате крушения пассажирского судна в Колумбии погибло шесть человек, 31 пропал без вести. Уточнённые данные привёл президент страны Хуан Мануэль Сантос.

Naufragio de embarcación en la represa de Guatapé. Aproximadamente 150 personas estaban a bordo. pic.twitter.com/NM0MkZKcka — Mapache con Gafas (@Mapachecongafas) 25 июня 2017 г.

По его словам, 122 пассажира были спасены и находятся в удовлетворительном состоянии. Президент пообещал, что поиски пропавших будут вестись всю ночь.

Как сообщал Лайф, на водохранилище Гуатапе в Колумбии затонуло судно со 150 пассажирами на борту. Ранее власти сообщали, что в результате погибло девять человек.