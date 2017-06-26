Из Таиланда депортировали осуждённого за нападение на полицейского приморца

Осуждённый в 2015 году житель Владивостока всё это время уклонялся от исполнения приговора (лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении сроком в год и десять месяцев) в Таиланде.

В Россию депортировали жителя Владивостока, который в 2015 году был осуждён за нападение на сотрудника полиции и всё это время скрывался в Таиланде.

— В апреле текущего года в результате оперативных мероприятий 29-летний приморец был задержан правоохранительными органами Таиланда в городе Бангкоке. В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России мужчина депортирован в Россию, — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Приморскому краю.

Известно, что в настоящий момент мужчина находится в столичном СИЗО.