Заключённый, сбежавший из тюрьмы с помощью вилки, развлекается в Европе

Двух других беглецов полицейским удалось обнаружить в двух тысячах километров от места заключения Керобокан, откуда был совершён побег.

Австралиец Шон Дэвидсон, сбежавший несколько дней назад из тюрьмы на Бали, предположительно, находится в Европе. Информация о местоположении беглеца периодически всплывает на его странице в "Фейсбуке", пишет Daily Mail.

Если верить чекинам, Дэвидсон отрывался в одном из ночных клубов Амстердама, осушил несколько бокалов в отеле "Марриотт" в Копенгагене, ходил на массаж в Дюссельдорфе и развлекался в Дубае. Полиция утверждает, что австралийцу и сбежавшим с ним заключённым была оказана помощь в побеге неким международным преступным синдикатом.

Ранее Лайф сообщал, что Дэвидсон и ещё трое заключённых — болгарин Димитар Николов Ильев, индиец Сайед Мохаммед Саид и малайзиец Ти Кинг Кок — вырыли 12-метровый тоннель с помощью ведра и вилки и покинули территорию тюрьмы. Позже два беглеца — граждане Болгарии и Индии — были найдены на фешенебельном курорте в Восточном Тиморе.

Дэвидсона и Тинг Кока пока обнаружить не удалось.