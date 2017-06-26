В Иркутской области перевернулся пассажирский автобус

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В Иркутской области перевернулся пассажирский автобус

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Полицейский автомобиль. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Двоих пассажиров увезли в больницу, точное количество пострадавших сейчас выясняется.

ДТП произошло на федеральной трассе "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области. Водитель мог не справиться с управлением на повороте, после чего автобус опрокинулся.

— На автобусе есть надписи о том, что транспорт принадлежит ансамблю "Забайкальские казаки". Уточняем, кто конкретно в нём ехал и скольким людям нужна помощь, — пояснил Лайфу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин.

Кроме двоих госпитализированных, нескольким пострадавшим оказывается помощь на месте. Всего в автобусе ехало около 30 человек.

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