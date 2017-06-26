ФСБ: При подготовке теракта в Петербурге смертник использовал Telegram

По данным силового ведомства, все организаторы взрыва использовали мессенджер для связи между собой на всех этапах подготовки теракта.

Организовавшие в метрополитене Санкт-Петербурга взрыв боевики использовали при подготовке теракта мессенджер Telegram. Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ.

— В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля в метрополитене города Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта, — сообщили в силовом ведомстве.

Напомним, 3 апреля в метро Петербурга прогремел взрыв, жертвами которого стали 15 человек. Инцидент был квалифицирован СКР как теракт. Позже спецслужбы установили, что подрыв взрывного устройства совершил террорист-смертник. Им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.