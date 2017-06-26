Три человека погибли при столкновении двух автомобилей во Владимирской области

ДТП произошло в Александровском районе. Возле деревни Следнево в лобовую столкнулись две легковушки.
Три человека погибли на месте. Ещё троих с места аварии увезли в больницу.
Причины аварии выясняет полиция.
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ДТП произошло в Александровском районе. Возле деревни Следнево в лобовую столкнулись две легковушки.
Три человека погибли на месте. Ещё троих с места аварии увезли в больницу.
Причины аварии выясняет полиция.
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