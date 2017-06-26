В ДТП с грузовиком под Тюменью погибло два человека

"Ауди" въехала в большегруз на трассе Тюмень — Курган. От удара водитель и пассажир легковушки погибли на месте, оба авто загорелись.
Авария произошла в районе села Червишево. Причина аварии выясняется.
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