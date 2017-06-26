В перевернувшемся под Иркутском автобусе были артисты казачьего ансамбля

По информации пресс-службы регионального управления МВД, госпитализированы два взрослых пассажира.

В автобусе, который перевернулся в Слюдянском районе Иркутской области, находились артисты государственного ансамбля песни и пляски "Забайкальские казаки". Согласно предварительной информации, транспорт врезался в бетонное заграждение и опрокинулся в кювет.

Известно, что автобус направлялся в Забайкальский край из Куйтунского района Иркутской области.

— Установлено, что повреждённое транспортное средство следовало из Куйтунского района в Забайкальский край, — отметили в ведомстве.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Иркутской области, в ДТП попала детская творческая группа. Всего в автобусе находилось 30 человек, из которых ранения получили 15. Серьёзно никто не пострадал.