Эксперты назвали пять самых безопасных кроссоверов в России

За основной показатель рейтинга были взяты данные краш-тестов, проводимых Институтом безопасности дорожного движения США.

Специалисты автомобильного портала Daily-Motor составили рейтинг самых безопасных кроссоверов, имеющихся на автомобильном рынке в России. Согласно исследованию были выбраны пять автомобилей по показателям краш-тестов, проводившихся Институтом безопасности дорожного движения США.

Лучшим по показателю безопасности среди кроссоверов эксперты назвали Audi Q7. Немецкий автомобиль набрал максимальное количество баллов — 10. Несмотря на то то что кроссовер оснащён мощным мотором в 333 лошадиные силы, он обладает множеством систем безопасности. Его стоимость на рынке оценивается от трёх миллионов 750 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге занял другой "немец" — BMW X1. Несмотря на то что автомобиль набрал такое же количество баллов, что и у Audi, в базовой комплектации у BMW нет дополнительных систем безопасности. Стоимость этой машины на рынке начинается от миллиона 880 тысяч рублей.

Третья строчка рейтинга была отдана автомобилю Mercedes-Benz GLE. Его показатель — 9,7 балла. Стартовая версия кроссовера имеет систему контроля слепых зон, камеру кругового обзора, помощник движения по полосе, парктроник и систему предупреждения в случаях, когда автомобиль выезжает за пределы полосы. Минимальная цена кроссовера начинается от четырёх миллионов 30 тысяч рублей.

Четвёртым в списке безопасных кроссоверов идёт Hyundai Santa Fe с рейтингом безопасности в 9,7 балла. В его стандартной комплектации есть лишь камера заднего вида. За полный набор систем безопасности, которые, конечно, предусмотрены производителем, придётся доплачивать. Базовая модель на рынке в России оценивается в миллион 794 тысячи рублей.

Замыкает рейтинг кроссовер Mazda CX-5. Издание отмечает, что автомобиль оснащён системой мониторинга пространства в слепых зонах, системой оповещения о приближении автомобиля сбоку, а также системой безопасного торможения. Стоимость на рынке — один миллион 369 тысяч рублей.