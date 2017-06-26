Двух девушек в Лондоне облили кислотой во время празднования дня рождения

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Двух девушек в Лондоне облили кислотой во время празднования дня рождения

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В Лондоне Решам Хан и её двоюродная сестра, Джамиль Муктар, отмечали день рождения Решам. Девушки сидели в машине, когда к ним подбежал неизвестный и плеснул кислотой через окно, сообщает Daily Mirror.

Неизвестный облил именинницу и её сестру кислотой в Лондоне. Девушки 40 минут просили дать им воды, но люди проходили мимо

Девушки попытались уехать от молодого человека, который бежал за ними, но вскоре потеряли управление и врезались в забор. Они вспоминают, как 40 минут просили, чтобы кто-то дал им воды, но люди проходили мимо. Когда прохожие увидели, что произошло, они довезли девушек до больницы.

<p>Решам Хан. Фото: Daily Mirror</p>

Джамиль медики решили ввести в кому, а Решам требуются кожные трансплантаты для лица.

<p>Решам Хан. Фото: Daily Mirror</p>

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