Двух девушек в Лондоне облили кислотой во время празднования дня рождения

В Лондоне Решам Хан и её двоюродная сестра, Джамиль Муктар, отмечали день рождения Решам. Девушки сидели в машине, когда к ним подбежал неизвестный и плеснул кислотой через окно, сообщает Daily Mirror.

Неизвестный облил именинницу и её сестру кислотой в Лондоне. Девушки 40 минут просили дать им воды, но люди проходили мимо Фото: Daily Mirror

Девушки попытались уехать от молодого человека, который бежал за ними, но вскоре потеряли управление и врезались в забор. Они вспоминают, как 40 минут просили, чтобы кто-то дал им воды, но люди проходили мимо. Когда прохожие увидели, что произошло, они довезли девушек до больницы.

Джамиль медики решили ввести в кому, а Решам требуются кожные трансплантаты для лица.