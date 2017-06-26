Порошенко назвал местью Украине строительство "Северного потока – 2"

Украинский президент утверждает, что проект является чрезвычайно серьёзной угрозой для Киева.

Президент Украины уверен, что Россия решила построить "Северный поток — 2", чтобы отомстить Киеву. Среди причин Пётр Порошенко назвал и решение стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза" в споре с "Газпромом".

Украинский президент отмечает, что Москва якобы хочет лишить Киев двух миллиардов долларов, которые он получает за транзит газа.

— Это месть за Стокгольм (решение арбитражного суда. — Прим. ред.), это месть за решительные антикоррупционные реформы, — уверен Порошенко.

При этом лидер Украины считает, что Россия не преследует экономические и энергетические цели при строительстве проекта газопровода.

"Северный поток — 2" — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море.