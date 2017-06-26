В Госдуме прокомментировали инициативу сажать взяточников на четыре года

Как отметил автор законопроекта Анатолий Выборный, с 1990-х годов коррупционеры значительно изменились.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал Лайфу инициативу ужесточить наказание за коррупцию.

— Сегодня коррупционеры — это не те, кто в 1990-е бегали по кабинетам власти с коробками из-под ксерокса. Сегодня это очень образованные люди, которые могут вступать в отношения, которые труднодоказуемы, но вред от их действий не менее серьёзный, — отметил Выборный

Ранее Лайф сообщал, что Комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы предложил давать до четырёх лет лишения свободы за взяточничество. Уголовный кодекс могут дополнить понятиями "неимущественные преимущества", "услуги неимущественного характера", а также "неимущественные права и иные неправомерные преимущества". К взаимовыгодным услугам, например, относится ситуация, когда родственника одного из чиновников берут на ответственную должность с высокой зарплатой, а он взамен использует своё служебное положение.