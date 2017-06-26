Дерево упало на палатку с людьми на базе отдыха под Красноярском, есть раненые

Из-за сильного ветра дерево также упало и на автомобиль УАЗ, в котором находилось два человека.

На базе отдыха в Абанском районе Красноярского края дерево упало на палатку, в которой находились люди. В результате три человека, в том числе 10-летняя девочка, госпитализированы в тяжёлом состоянии.

В палатке были маленькая девочка, её бабушка и дедушка. В итоге она и 48-летняя женщина попали в больницу. Кроме того, дерево упало на автомобиль УАЗ, в котором находились женщина и мужчина. В итоге последний также был доставлен в медучреждение. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое.

Сейчас на базе отдыха работают следователи. Сотрудники СК выясняют обстоятельства произошедшего. Причиной для падения деревьев стал сильный ветер.