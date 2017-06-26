Самая первая карта Диснейленда ушла с молотка за $708 тыс.

Развлекательный парк, построенный по этому плану, до сих пор является одним из самых посещаемых в мире.

Оригинальную карту самого первого Диснейленда продали на аукционе в Калифорнии за 708 тысяч долларов.

Карта была нарисована в 1953 году по указаниям самого Уолта Диснея при участии художника Херберта Раймана. Развлекательный парк по этому плану был построен в 1955 году в Калифорнии.

Более 60 лет карта хранилась у одного из сотрудников Диснея Гринейда Кюррена. Создатель Микки Мауса лично вручил ему рисунок.

— Я сохранил её ради истории, — заявил Гринейд.

Со дня открытия самый первый Диснейленд принял более 650 миллионов гостей. По данным 2015 года, он занял третье место в списке самых посещаемых парков развлечений.