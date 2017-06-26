Заслуженный художник России Леопольд Цесюлевич скончался в Барнауле

Читайте также

Заслуженный художник России Леопольд Цесюлевич скончался в Барнауле

1
Он был одним из основателей Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая.

В Барнауле в возрасте 79 лет скончался заслуженный художник России, публицист и переводчик Леопольд Цесюлевич. Об этом сообщил на своей странице в "Фейсбуке" алтайский арт-критик Вадим Климов.

Похороны пройдут 28 июня. Отметим, что картины Цесюлевича хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, Музее Николая Рериха в Нью-Йорке и Музее города Саппоро в Японии.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!