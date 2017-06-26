В Малайзии пираты захватили танкер и похитили более 1,5 млн литров топлива

Тайский нефтяной танкер двигался в территориальных водах Малайзии близ города Куантан, когда на его борт было совершено вооружённое нападение. Сообщается, что не менее шести вооружённых людей подплыли к судну и забрались на его борт. Угрожая оружием, они ограбили всех 16 членов экипажа танкера и начали откачку топлива из резервуаров. В общей сложности им удалось перекачать к себе на корабль 1,5 миллиона литров дизельного топлива из трёх миллионов литров, находившихся в танкере. Сразу после этого пираты скрылись.

Как сообщил журналистам вице-адмирал тайского флота Порнчай Пинтонг, в настоящий момент судно вернулось в провинцию Сонгкхла. А вооружённые силы Таиланда и Малайзии договорились о сотрудничестве в поимке пиратов.