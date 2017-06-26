"Припудрить носик". Сирийскую певицу поймали в аэропорту с кокаином в косметичке

После того как её всё же пустили на рейс, девушка выложила в "Инстаграм" фотографию с надписью "Слава богу".

У известной арабской певицы Асалы Насри сотрудники аэропорта имени Рафика Харири в Ливане обнаружили кокаин. Об этом сообщает телеканал Alarabiya.

الحمد لله Публикация от Assala Nasri (@assala_official) Июн 25 2017 в 4:40 PDT

Предположительно, наркотики находились в её косметичке. Асала Насри заявила, что кокаин ей подкинули.

Девушку всё же пустили на борт самолёта в Каир после того, как она подписала документ, обязующий проходить тест на наличие наркотиков в крови каждый последующий визит в Ливан.

— Слава богу, — подписала свою фотографию Насри, всё же попав на рейс.

Асала Насри родилась 15 мая 1969 года в Дамаске. Её музыкальная карьера началась с исполнения патриотических, религиозных и детских песен. В 2006 году певица получила гражданство Бахрейна.