Мадридский "Реал" продлит контракт с Серхио Рамосом до 2021 года

Соглашение, которое было заключено с футболистом ранее, истекает летом 2020 года.

"Реал" продлит контракт с защитником и капитаном Серхио Рамосом, сообщает Marca со ссылкой на президента мадридского футбольного клуба Флорентино Переса. По его словам, соглашение с 31-летним спортсменом будет рассчитано до 2021 года. Отмечается, что нынешний контракт Рамоса с "Реалом" истекает летом 2020 года.

Рамос перешёл в "Реал" в 2005 году из "Севильи". С тех пор он провёл 522 матча и забил 68 голов. Помимо того, за 12 лет футболист был признан чемпионом мира, двухкратным чемпионом Европы, четыре раза становился чемпионом Испании и трижды вместе с командой выигрывал Лигу чемпионов. Он занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.