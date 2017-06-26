СМИ: Капитан затонувшего в Колумбии судна первым покинул борт

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СМИ: Капитан затонувшего в Колумбии судна первым покинул борт

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Фото: © REUTERS/ Fredy Builes

Туристическое судно El Almirante, на борту которого находилось более 150 человек, затонуло в водохранилище недалеко от города Гуатапе.

Капитан затонувшего в Колумбии прогулочного корабля El Almirante первым покинул борт после кораблекрушения, сообщает Colombiano со ссылкой на пассажиров.

По словам Норы Ракель, которая также спаслась, капитан первым прыгнул в воду, после того как судно начало тонуть. Он призвал остальных следовать его примеру.

— Мой двоюродный брат разбил панорамные стекла, и мы прыгнули в воду. Я не умею плавать. Я не знаю, как выплыла. Это чудо, что я осталась жива, — сказала женщина.

Напомним, шесть человек погибли, 16 пропали без вести после крушения El Almirante. Спаслось, по предварительной информации, 133 человека. 14 пассажиров и членов экипажа остаются в больнице.

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