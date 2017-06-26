На руководителя штаба Навального в Барнауле напали с ножом

Неизвестные, вооружённые ножом, напали на руководителя регионального штаба Алексея Навального в Барнауле. Инцидент произошёл у администрации города, когда Артём Косарецкий намеревался подать заявление для проведения публичного мероприятия.
— Нападавшие сначала угрожали Артёму, что если он не отойдёт от входа в администрацию, они применят силу. Сегодня утром около 7:00 приехала нацгвардия, им написали заявление, потом мы с Артёмом поехали в судмедэкспертизу, а потом в травмпункт, — приводит слова замкоординатора штаба Ольги Фотиевой ТАСС.
Фотиева отметила, что подозреваемые задержаны.
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