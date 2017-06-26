На руководителя штаба Навального в Барнауле напали с ножом

По словам председателя регионального отделения официально не зарегистрированной Партии прогресса Фотиевой, подозреваемые уже задержаны.

Неизвестные, вооружённые ножом, напали на руководителя регионального штаба Алексея Навального в Барнауле. Инцидент произошёл у администрации города, когда Артём Косарецкий намеревался подать заявление для проведения публичного мероприятия.

— Нападавшие сначала угрожали Артёму, что если он не отойдёт от входа в администрацию, они применят силу. Сегодня утром около 7:00 приехала нацгвардия, им написали заявление, потом мы с Артёмом поехали в судмедэкспертизу, а потом в травмпункт, — приводит слова замкоординатора штаба Ольги Фотиевой ТАСС.

Фотиева отметила, что подозреваемые задержаны.