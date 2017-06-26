США намерены легализовать вторжения в третьи страны с помощью ООН

Пентагон намерен получить разрешение международной организации на борьбу с региональными филиалами "Аль-Каиды" и ИГИЛ.

Как отмечают эксперты, власти США хотят добиться от ООН включения в список террористических организаций региональных филиалов группировок "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*. Если им это удастся, Пентагон получит право на проведение военных операций на территории третьих стран без их согласия. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на собственные источники в российских дипломатических кругах.

— За счёт расширения списка террористических организаций американцы намерены легализовать (прежде всего для самих себя) вмешательство в дела других государств, — говорят в статье эксперты.

В то же время, специалисты отмечают, что данная инициатива встретит отпор со стороны целого ряда стран, включая Россию. В первую очередь противниками предложений США выступает Египет, который ведёт борьбу с террористами, причисляющими себя к ИГИЛ, на Синайском полуострове.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ решением Верховного суда.