Более 160 импульсных светофоров установят в Москве

Такие светофоры напоминают водителям о том, что нужно снизить скорость или остановиться перед нерегулируемым переходом.

В Москве до конца 2017 года на 79 нерегулируемых пешеходных переходах установят более чем 160 светодиодных импульсных светофоров. Как сообщается на сайте мэра столицы, они будут подавать автомобилистам сигнал о том, что необходимо снизить скорость или что пора затормозить возле перехода.

— Мигание яркого жёлтого света позволяет водителям в любое время суток за десятки метров распознать переход и снизить скорость, — сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Как отмечается, ночью сигнал будет более ярким, чем днём. Полный список адресов, где будут установлены светофоры, смотрите здесь.