Форвард "Зальцбурга" Вандерсон перешёл в "Краснодар"

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Форвард "Зальцбурга" Вандерсон перешёл в "Краснодар"

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Вандерсон Масиэл Соуза Кампос. Фото: fckrasnodar.ru

С 22-летним бразильским нападающим заключили контракт на пять лет. К своей новой команде он впервые присоединится 28 июня в Австрии.

ФК "Краснодар" приобрёл у австрийского "Зальцбурга" форварда Вандерсона Масиэла. Об этом футбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.

После медобследования футболист присоединится к новой команде 28 июня в Австрии.

С 22-летним бразильским нападающим заключили долгосрочный контракт, который истекает в 2022 году.

Вандерсон выступал за "Зальцбург" с лета прошлого года, туда он перешёл из испанского "Хетафе". В сезоне 2016/17 он провёл 28 матчей, в которых забил пять мячей и сделал 11 результативных передач. Таким образом, Вандерсон помог "Зальцбургу" стать чемпионом Австрии и завоевать Кубок страны.

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