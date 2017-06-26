Суд в Киеве перенёс рассмотрение дела Януковича на 29 июня

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Суд в Киеве перенёс рассмотрение дела Януковича на 29 июня

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Виктор Янукович. Фото: ©РИА Новости/Сергей Пивоваров 

Бывшего президента Украины обвиняют в государственной измене, при этом прокуроры требуют для Януковича пожизненного заключения.

Оболонский суд Киева перенёс заседание, на котором рассмотрят дело по обвинению в госизмене бывшего украинского лидера Виктора Януковича, на 10 часов утра 29 июня. Причиной стала неявка экс-президента в суд.

При этом гособвинение настаивало на том, чтобы районный суд рассматривал уголовное дело Януковича в заочном режиме из-за его неявки на заседание.

— Суд вынужден отложить судебное заседание на 10:00 (совпадает с мск) 29 июня, — заявил судья Владислав Девятко.

Как ранее сообщал Лайф, украинские прокуроры требуют для Януковича пожизненного заключения по обвинению в госизмене.

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