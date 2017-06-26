Курс евро упал ниже 66 рублей на фоне роста цен на нефть

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Курс евро упал ниже 66 рублей на фоне роста цен на нефть

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

Сентябрьский фьючерс на чёрное золото марки Brent рос на 1,29% — до 46,34 доллара за баррель.

В ходе торгов курс рубля начал укрепляться по отношению к евро и доллару на фоне роста нефти, поднявшейся выше 46 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10:48 по московскому времени, курс евро впервые с 20 июня упал ниже 66 рублей — до 65,95, а доллар — до 58,87.

Напомним, что на прошлой неделе курс евро впервые за четыре месяца превысил 65 рублей. Это произошло на фоне снижения цен на нефть из-за сообщений о росте числа буровых установок в США.

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