В бассейн при гостинице в Лос-Анджелесе въехал автомобиль, есть пострадавшие

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В бассейн при гостинице в Лос-Анджелесе въехал автомобиль, есть пострадавшие

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Восемь человек получили ранения, когда водитель внедорожника врезался в бассейн мотеля в Сан-Педро. Toyota прорвалась через кирпичную стену и приземлилась в бассейне в отеле Vagabond, сообщает abc7.

По информации правоохранителей, автомобиль, которым управлял молодой человек, пробил кирпичное ограждение гостиницы и вылетел в находящийся около здания бассейн. В этот момент в нём находились дети в возрасте от шести до 10 лет. В результате ДТП никто из них не был серьезно ранен.

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