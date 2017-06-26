В СФ назвали опасной инициативу США легализовать вторжения в третьи страны

По мнению Константина Косачёва, данное решение, призванное усилить борьбу с терроризмом, лишь осложнит противостояние боевикам и дестабилизирует международную обстановку.

Намерение Пентагона добиться от ООН внесения в список террористических организаций региональных филиалов группировок "Аль-Каида"* и ИГИЛ* встретило критику со стороны членов Совета Федерации России. Дело в том, что данное решение даст право американским властям проводить военные операции на территории третьих стран. Что прямо противоречит международному законодательству и несёт целый ряд угроз. Об этом Лайфу рассказал председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв.

— Американцы последовательно и на протяжении многих лет пытаются утвердить в международных отношениях принцип экстерриториальности своего национального права и его превосходство над правом международным. То есть, грубо говоря, что хорошо для США — хорошо для всего мира. Это неправильно, не может одно государство обладать большими правами, чем другие. Во-вторых, это нарушает формат деятельности ООН. А это важнейшая международная структура в сфере обеспечения мира и безопасности. И в-третьих, мы неоднократно видели, как действия США приводили не к урегулированию конфликта, а к дальнейшей деградации ситуации. Это противоправная и опасная инициатива, — заявил сенатор.

Как ранее сообщал Лайф, власти США намерены обратится в ООН с предложением включить в список террористических организаций региональные филиалы группировок "Аль-Каида"* и ИГИЛ*. Если им это удастся, Пентагон получит право на проведение военных операций на территории третьих стран.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ решением Верховного суда.