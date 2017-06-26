В Китае лауреата Нобелевской премии освободили из тюрьмы из-за рака печени

Теперь Лю Сяобо находится в больнице в провинции Шэньян и намерен остаться лечиться в Китае.

Лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо освободили из тюрьмы после того, как у него диагностировали терминальную стадию рака печени. Как сообщает Associated Press, китайский правозащитник и писатель был осуждён на 11 лет.

BREAKING: Lawyer says jailed Chinese Nobel Peace laureate Liu Xiaobo on medical parole after diagnosis of terminal liver cancer. — The Associated Press (@AP) 26 июня 2017 г.

Приговорённый к тюрьме за подстрекательство к подрыву государственного строя сейчас находится в больнице. По словам адвоката, Лю Сяобо намерен остаться в китайском Шэньяне и там лечиться.

Стоит отметить, что правозащитник отбывал наказание с 2009 года. В 2010 году его наградили Нобелевской премией мира за борьбу за права человека в Китае.