В Китае лауреата Нобелевской премии освободили из тюрьмы из-за рака печени

Лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо освободили из тюрьмы после того, как у него диагностировали терминальную стадию рака печени. Как сообщает Associated Press, китайский правозащитник и писатель был осуждён на 11 лет.
BREAKING: Lawyer says jailed Chinese Nobel Peace laureate Liu Xiaobo on medical parole after diagnosis of terminal liver cancer.— The Associated Press (@AP) 26 июня 2017 г.
Приговорённый к тюрьме за подстрекательство к подрыву государственного строя сейчас находится в больнице. По словам адвоката, Лю Сяобо намерен остаться в китайском Шэньяне и там лечиться.
Стоит отметить, что правозащитник отбывал наказание с 2009 года. В 2010 году его наградили Нобелевской премией мира за борьбу за права человека в Китае.
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