Пушков: CNN продолжит делать вбросы, но более качественно

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Пушков: CNN продолжит делать вбросы, но более качественно

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сенатор отметил, что телекомпанию уже не раз ловили за руку после того, как её сотрудники представляли лживую информацию.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал Лайфу информацию о том, что CNN ужесточает правила для публикаций о России.

— CNN уже не в первый раз ловят за руку с лживой информацией. Журналисты рассказывали о связях членов команды Трампа с Россией, о связях самого Трампа. Поэтому я думаю, что в руководстве компании явно обратили внимание на прозвище, данное президентом США, — Fake news, — отметил Пушков.

Сенатор уверен, что "CNN не прекратит заниматься антироссийскими фейками, но будет готовить их более серьёзно и продуманно". Как отметил Пушков, теперь телекомпания, вероятно, будет больше остерегаться вбросов, так как они могут иметь эффект бумеранга.

Ранее сообщалось, что телекомпания ужесточает правила публикации материалов, которые так или иначе связаны с Россией. Исполнительный редактор CNN Money Рич Барбиери разослал письмо, где отмечается, что такие публикации должны быть одобрены им или вице-президентом CNN Джейсоном Фаркасом.

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