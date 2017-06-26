В Роспотребнадзоре хотят запретить спиртосодержащие средства для пропитки тортов

Помимо этого, под запрет могут попасть лосьоны и другие косметические жидкости, которые могут быть употреблены для достижения состояния опьянения.

Вопрос продления запрета на продажу в розничной сети спиртосодержащей непищевой продукции в настоящее время обсуждается. Об этом Лайфу рассказала пресс-секретарь Роспотребнадзора Анна Брычёва, отметив, что с таким предложением выступило надзорное ведомство.

— Запретом предусмотрено ограничение продажи спиртосодержащей пищевой продукции, различных пищевых добавок, которые появились в различных регионах с названиями "Коньячная", "Ржаная" и продаются вместе с алкогольной продукцией, — отметила Брычёва. — Таким образом они употребляются гражданами для достижения состояния опьянения, несмотря на то, что производитель их позиционирует как средства для пропитки тортов.

По словам представителя Роспотребнадзора, запрет может коснуться также различных лосьонов и других косметических жидкостей, которые могут быть употреблены. Однако спиртосодержащие лаки и муссы для волос в списке предложенных к запрету не значатся.

— В настоящее время обсуждается, насколько мог бы быть продлён этот запрет, — отметила Брычёва. — Мы ждём решения правительства.

По данным ведомства, после введённого ранее запрета в разных регионах России снизилось число острых отравлений и летальных исходов от употребления этанола и спиртосодержащих жидкостей от 20% до 50%.

Ранее глава надзорного ведомства Анна Попова заявила, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав выступила с предложением продлить постановление о запрете торговли спиртосодержащей продукцией.