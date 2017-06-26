Россия закрывает совместное с Украиной производство Ан-148

Сейчас на Воронежском авиастроительном объединении доделывают два последних воздушных судна.

Россия прекращает производство ближнемагистрального самолёта Ан-148. Об этом передаёт РИА "Новости" со ссылкой на источник в российской авиационной отрасли. Отметим, речь идёт о российско-украинском проекте, в рамках которого на Воронежском авиастроительном заводе собирали разработанные украинскими конструкторами пассажирские лайнеры.

— К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений. В Воронеже доделывают последнюю пару машин, и дальше судьба машины в России развиваться не будет, — приводит агентство слова собеседника.

Самолет Ан-148 был разработан украинским АНТК им. Антонова в начале 2000-х. Он задумывался как лайнер, способный перевозить сравнительно небольшое число пассажиров на протяжённых маршрутах дальностью от двух до пяти тысяч километров. Сейчас самолёты этого типа эксплуатируют МЧС и Минобороны РФ, а также ряд авиакомпаний, в том числе и СЛО "Россия".