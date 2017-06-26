Наезд на маму с коляской в Москве совершил высокопоставленный полицейский

Женщина и девочка получили ранения, причём малышку увезли с множественными травмами головы.
Оказалось, что женщину с коляской на пешеходном переходе в Москве сбил глава отдела антинаркотического управления УВД ВАО. Об этом сообщает паблик Mash.
Евгений Фёдоров в момент наезда был на личном автомобиле "Фольксваген". Инцидент произошёл на пешеходном переходе улицы 1-я Новокузьминская.
В итоге ранения получили и мама и её дочка. Девочку увезли в больницу с множественными травмами головы.
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