Клименко предложил запретить госслужащим пользоваться Telegram

Как отметил советник президента России Владимира Путина, в этом случае может отпасть необходимость блокировать мессенджер на территории страны.

Советник президента России Владимира Путина по развитию Интернета Герман Клименко в качестве одного из возможных вариантов называет не блокировку Telegram, а запрет пользоваться им госслужащим. По его мнению, тогда его даже не потребуется блокировать.

— Мне кажется, что самым простым способом, возможно, было бы запретить госслужащим пользоваться мессенджерами, которые не сотрудничают с государственной властью. Это не обязательно отечественные. Сразу не нужно было бы ничего блокировать, — отметил Клименко.

Как отметил Клименко, чем более в данном плане "безопасен" мессенджер, тем группировкам удобнее.

— Павел Дуров — единственный, кто демонстрирует отсутствие возможности сотрудничать с другими государствами. Каких бы ни было его апелляций к WhatsApp и Viber, какие бы ни были отношения с США, тем не менее мы разговариваем. У нас есть международные договора, есть МИД, есть право, есть юристы, — отметил он.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил Дурову блокировкой Telegram в России. Владелец мессенджера в ответ на обвинения в нейтральном отношении к терроризму заявил, что с начала текущего месяца мессенджер заблокировал более пяти тысяч публичных каналов и групп, которые пропагандируют терроризм.