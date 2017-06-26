В "Газпроме" прокомментировали заявление Порошенко про "Северный поток – 2"

Как сообщили в компании, строительтсво газопровода началось до решения Стокгольмского арбитража.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сказал, что в энергетической компании не видят взаимосвязи между судебным разбирательством в Стокгольме и строительством газопровода "Северный поток — 2". Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко про то, что данный проект является местью.

— Это два разных события, произошедшие в разное время. Проект "Северный поток — 2" мы начали задолго до решения стокгольмского арбитража, поэтому комментировать тут нечего. Проблемы с осуществлением проекта есть, их масса, однако мы с ними боремся, — цитирует слова Куприянова издание "Газета.Ru".

Напомним, что Пётр Порошенко назвал строительство газопровода "Северный поток — 2" местью Украине.