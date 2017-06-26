Хозяин самой уродливой собаки продавал её на сайте объявлений как старую мебель

Неаполитанский мастиф по кличке Марта тяжело заболела и начала терять зрение, поэтому содержать её стало хлопотно и накладно.

Издание The New York Times узнало о судьбе собаки, завоевавшей звание самого уродливого пса в мире на международном конкурсе в Калифорнии. Оказалось, что неаполитанский мастиф по кличке Марта не понаслышке знает, что такое собачья жизнь: когда она тяжело заболела, от неё отказались прежние хозяева, пытаясь продать на сайте объявлений как старый письменный стол.

К тому моменту, когда объявление обнаружили сотрудники приюта, состояние Марты ухудшилось и она почти потеряла зрение.

Мастифа забрали на попечение добровольцев, а уже через некоторое время у животного появилась новая хозяйка, которая рассмотрела в питомце "очаровательную собаку" и занялась её лечением.

За плечами у Марты — несколько операций, которые помогли ей победить болезнь и частично вернуть зрение.

Теперь единственное неудобство, с которым приходится мириться новой хозяйке собаки, — это громогласный храп, от которого в доме дребезжат стёкла. По этой причине вход в хозяйскую спальню по ночам для Марты запрещён.