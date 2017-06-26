В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя

По информации СМИ, правоохранительные органы Северной столицы уже проводят проверку по данному факту.

В Санкт-Петербурге неизвестные вандалы осквернили могилу лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

— Вчера какие-то нелюди разгромили могилу Цоя на Богословском кладбище. Вот что за страна? Ублюдки... — написала пользователь "ВКонтакте" Вероника Красильникова и выложила фото, на котором видны разбросанные портреты музыканта и сломанные цветы.

Однако движение "Рок-Петроград" на своей странице "ВКонтакте" отмечает, что могила Цоя сейчас в идеальном состоянии.

— Информация по "разгрому" могилы Виктора Цоя. Участник нашего движения посетил кладбище, могила в идеале. По словам работников, это провокация — разбросали цветы, сделали фото, тут же всё убрали, — говорится в сообщении.

Артист похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Он погиб в автокатастрофе в Латвии в 1990 году в возрасте 28 лет.