Захарова: Никакой спонтанности в возможной замене посла России в США нет

Официальный представитель МИД РФ напомнила западной прессе, что только российский президент может принимать решение о возвращении или назначении послов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на своей странице в "Фейсбуке" на запросы и публикации западной прессы о том, что якобы в скором времени может состояться отзыв с поста посла РФ в США Сергея Кисляка. По словам Захаровой, процедура замены посла, как правило, это плановая процедура, которая занимает несколько месяцев. Кроме того, решение о возвращении или назначении послов принимает президент. Потому никакой спонтанности не может быть в этом решении, даже если бы Сергея Кисляка решили заменить на нового посла.

— Если будет принято решение о назначении в США нового посла, то Сергей Иванович Кисляк, проработавший в США девять лет, войдёт в историю двусторонних отношений как человек, делавший всё возможное для их развития даже в самые сложные моменты. Чего не скажешь о Макфоле, сбежавшем с позором из Москвы, провалив не только все возможные дипломатические задачи и протокольные явки и пароли, но даже ту странную миссию, которую ему поручила администрация Обамы, — написала Мария Захарова.

Как ранее сообщал Лайф, бывший американский посол в России Майкл Макфол написал на своей странице в соцсети о скором уходе Сергея Кисляка с поста главы дипмиссии РФ в США. Официально данная информация не подтверждается. В связи с чем Мария Захарова назвала сообщения Макфола фантомными болями.