СМИ рассказали о разногласиях Трампа с советниками по поводу встречи с Путиным

По мнению ряда чиновников из администрации американского президента, с Россией нужно сохранять дистанцию.

Американский президент Дональд Трамп настаивает на проведении полноформатной встречи с Владимиром Путиным в рамках предстоящего саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге, передаёт Associated Press со ссылкой на собственные источники среди чиновников.

Сообщается, что глава Белого дома хочет, чтобы во время переговоров были соблюдены все дипломатические формальности, в том числе обеспечен доступ журналистов. Однако в связи с шумихой вокруг предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы в 2016 году в администрации главы государства существуют серьёзные разногласия по поводу возможной встречи.

Как отмечает издание, ряд чиновников уверен в необходимости сохранять дистанцию с Россией.

Ранее Лайф писал, что в Белом доме не стали отвечать на вопрос о том, встретятся ли президенты России и США в рамках саммита, который пройдёт в Гамбурге 7–8 июля. Позже представитель американского президента Шон Спайсер трижды ушёл от прямого ответа по этой теме.