В Кремле рассказали, каким мессенджером будут пользоваться вместо Telegram

По словам Дмитрия Пескова, сейчас большой выбор сервисов и будет выбран наиболее удобный.

В случае если Telegram прекратит свою работу на территории России, в Кремле будут пользоваться другим мессенджером, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

— Если сервис этот будет недоступен, перейдём на другой, посмотрим, какой будет удобней, есть конкуренция, есть выбор, — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил создателю сервиса Павлу Дурову блокировкой Telegram в РФ. Владелец мессенджера в ответ на обвинения в нейтральном отношении к терроризму заявил, что с начала текущего месяца Telegram заблокировал более пяти тысяч публичных каналов и групп, которые пропагандируют терроризм.

Советник президента по развитию Интернета Герман Клименко предложил запретить пользоваться мессенджером госслужащим. По его мнению, тогда его даже не потребуется блокировать.