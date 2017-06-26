В Кремле отреагировали на слова Макфола о возможной отставке Кисляка

О том, что российский дипломат намеревается уйти, сообщил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД вопрос о возможной отставке российского посла в США Сергея Кисляка.

— Во-первых, это надо спрашивать в МИД. Когда будет соответствующий указ, мы вас проинформируем, — сообщил представитель Кремля журналистам.

О том, что Сергей Кисляк собирается покинуть свою должность, сообщил экс-посол США в РФ Майкл Макфол. При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала слова американца "фантомными болями по неудавшейся дипломатической карьере".