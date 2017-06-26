Песков не прокомментировал вопрос о переводе военных РФ в Баткенскую область

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Песков не прокомментировал вопрос о переводе военных РФ в Баткенскую область

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Дмитрий Песков. Фото: ©РИА Новости / Алексей Филиппов

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев якобы выступил с инициативой о размещении на киргизско-таджикской границе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, что киргизский лидер Алмазбек Атамбаев якобы предложил перевести военных РФ в Баткенскую область на киргизско-таджикскую границу. Утверждается, что такая инициатива была предложена вместо расширения воинского контингента на авиационной базе в Канте.

— Оставляю без комментариев, — заявил пресс-секретарь.

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