Песков не прокомментировал вопрос о переводе военных РФ в Баткенскую область

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев якобы выступил с инициативой о размещении на киргизско-таджикской границе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, что киргизский лидер Алмазбек Атамбаев якобы предложил перевести военных РФ в Баткенскую область на киргизско-таджикскую границу. Утверждается, что такая инициатива была предложена вместо расширения воинского контингента на авиационной базе в Канте.

— Оставляю без комментариев, — заявил пресс-секретарь.