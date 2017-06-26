В Кремле не стали комментировать слова Дурова о тайне переписки в Telegram

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал администрацию мессенджера предоставить данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации, и допустил, что в противном случае "Телеграм" могут заблокировать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопросы о возможности блокировки "Телеграма" на территории России нужно задавать в Роскомнадзор.

— Это не наш вопрос, — отметил он.

Ранее владелец мессенджера "Телеграм" Павел Дуров заявлял, что призыв Роскомнадзора предоставить ведомству данные, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации, нарушают конституцию. Он ссылался на статью 23, согласно которой каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.