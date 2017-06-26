Песков: Поступившие к прямой линии вопросы передали в регионы и ведомства

Представитель Кремля также подтвердил, что те проблемы, которые были озвучены во время эфира, вошли в перечень поручений президента.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что на все вопросы, потупившие к прямой линии, отреагировать физически невозможно, однако подборки по проблемным темам переданы в регионы и ведомства.

— Вопросы, которые поступают на проект, безусловно, анализируются, принимаются меры, но каждое из этих обращений не может быть персонально обработано, — пояснил Песков, добавив, что заданные в эфире вопросы юридически не являются официальными обращениями к президенту страны.

— Безусловно, те проблемы, которые были озвучены во время прямого эфира, вошли в перечень поручений президента, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что на передачу поступило более 2,5 миллиона обращений.

15-я прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 15 июня. Прямой эфир с президентом РФ длился три часа 56 минут. Лидер страны ответил на 73 вопроса.